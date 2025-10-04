Максим Деменко: «Зенит» отскочил в матче с «Акроном»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о матче санкт-петербургского клуба с «Акроном» в 11-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1, на 90+5-й минуте форвард тольяттинской команды Артём Дзюба не забил с пенальти.

«Однозначно, «Зенит» отскочил в матче с «Акроном». Никто не ожидал, что питерцы потеряют очки в игре с тольяттинцами. Возможно, в «Зените» присутствует самоуверенность, и футболисты думают, что спокойно обыграют команду из низа турнирной таблицы. Где-то у ребят пропадает мотивация, но она должна быть такой же, как и в других матчах. Сергей Богданович в данном случае должен максимально настраивать своих игроков.

Что касается незабитого пенальти Дзюбы, можно сказать, что он подарил очко своим бывшим. Понятно, что он хотел забить, но его подвела реализация именно в матче против своей бывшей команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

