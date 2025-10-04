«Никто ничего не понимает толком». Семак — о пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, доволен ли он результатом команды в матче с «Акроном» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1), исходя из продемонстрированной игры сине-бело-голубыми. Также специалист высказался о пенальти, назначенном в ворота санкт-петербургского клуба в компенсированное ко второму тайму время. Форвард хозяев Артём Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

«Нет, конечно. Мы начали хорошо, забили хороший мяч. Но потом и агрессии, и движения стало гораздо меньше. Было два‑три опасных подхода у «Акрона», и пропущенный гол — наша грубейшая ошибка. Не доиграли в обороне.

Второй тайм сыграли более качественно с точки зрения создания моментов, но нужно было забивать. Очень мало ударов, особенно в створ. Результат не тот, который мы хотим видеть.

Что касается разговора с судьёй после матча, думаю, всех уже замучили трактовки с пенальти, никто ничего не понимает толком. Один арбитр ставит пенальти и говорит одно, другой — другое. Бывали и моменты более явные, когда в таких случаях не ставили пенальти. Здесь ставят. Я не понимаю, и объяснить никто не может.

В концовке освежили атакующую линию, хотели добавить больше остроты. Мы подавали сегодня семь угловых, но не хватило реализации. Имеем, что имеем. Ребята сейчас должны отдохнуть, было много матчей: чемпионат, Кубок. Будем продолжать готовиться к матчам после отъезда сборников», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

