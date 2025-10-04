Скидки
Главная Футбол Новости

Губерниев: «Спартаку» надо забрать Талалаева, чтобы он наконец-то сделал приличную команду

Губерниев: «Спартаку» надо забрать Талалаева, чтобы он наконец-то сделал приличную команду
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев способен сделать из «Спартака» приличную команду. После 10 туров Мир РПЛ калининградский клуб занимает шестое место, а красно-белые — пятое.

«В «Спартаке» проблема тренеров заключается в том, что они приходят и не могут выучить футболистов, кто у них там вообще играет. Отсюда и ротация непонятная, селекция чёрт знает какая.

Главное, что доволен менеджмент. Возьмём другого иностранца. Вместо того, чтобы поклониться в ноги Калининграду, заплатить им деньги и забрать Талалаева, который из «Спартака» наконец-то сделает приличную команду, как в своё время Бесков», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

