Главная Футбол Новости

Тедеев — о ничьей «Акрона» с «Зенитом»: результатом недоволен, должны были побеждать

Тедеев — о ничьей «Акрона» с «Зенитом»: результатом недоволен, должны были побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил, остался ли доволен результатом матча с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ с учётом случившейся концовки. На 89-й минуте гол нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы был отменён из-за офсайда. На 90+5-й минуте 37-летний форвард не реализовал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Нет, недоволен результатом. Мы должны были побеждать, причём не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что создали принципиально больше опасных моментов. Безумно благодарен футболистам, что сегодня так взаимодействовали все вместе. Они провели хорошую работу.

Что касается судейства, хочу отметить [арбитров], они не дрогнули в какой‑то определённый момент. Это делает наш футбол сильнее», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. В следующем туре команда Тедеева встретится с «Пари НН». Игра состоится 18 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России:

