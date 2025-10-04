Скидки
Сборная России U15 — Сборная Азербайджана U15, результат матча 4 октября 2025, счет 3:2, финал Игр стран СНГ

Сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ
Комментарии

Сборная России среди футболистов не старше 15 лет обыграла команду Азербайджана в финале Игр стран СНГ.

Встреча, которая прошла в азербайджанском городе Габала, завершилась со счётом 3:2 в пользу россиян, в составе которых голы забили Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 26 сентября по 8 октября.

В октябре основная сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с командой Ирана. Во вторник, 14 октября, национальная команда встретится с Боливией.

