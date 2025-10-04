Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Гендиректор «Акрона» ответил, поддержал ли он Дзюбу после незабитого пенальти в игре РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил, поддержал ли он нападающего красно-чёрных Артёма Дзюбу после незабитого пенальти на 90+5-й минуте матча с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Конечно. Такие моменты случаются, это не первый случай в карьере Артёма. Уверен, он ещё не раз забьёт победные голы, которые принесут нам очки», — приводит слова Клюшева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в 11 матчах, в которых отметился четырьмя голами, при этом дважды забил с пенальти. Кроме того, футболист сделал две результативные передачи.

Дзюба выступает в составе тольяттинского клуба с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего форварда составляет € 1,5 млн.

