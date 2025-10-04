Гол и пас Кудуса помогли «Тоттенхэму» обыграть «Лидс» в матче 7-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лидсом» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У «шпор» отличились Матис Тель (23-я минута) и Мохаммед Кудус (57), который также записал в актив голевую передачу. У «Лидса» единственный мяч на 34-й минуте забил Ноа Окафор.

«Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка не проигрывает четыре матча подряд в чемпионате, команда набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс», который возглавляет Даниэль Фарке, с восемью очками идёт 12-м.

В следующем туре 19 октября «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу», «Лидс» днём ранее сыграет в гостях с «Бёрнли».