Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Тоттенхэм, результат матча 4 октября 2025, счёт 1:2, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Гол и пас Кудуса помогли «Тоттенхэму» обыграть «Лидс» в матче 7-го тура АПЛ
Комментарии

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лидсом» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Тель – 23'     1:1 Окафор – 34'     1:2 Кудус – 57'    

У «шпор» отличились Матис Тель (23-я минута) и Мохаммед Кудус (57), который также записал в актив голевую передачу. У «Лидса» единственный мяч на 34-й минуте забил Ноа Окафор.

«Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка не проигрывает четыре матча подряд в чемпионате, команда набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс», который возглавляет Даниэль Фарке, с восемью очками идёт 12-м.

В следующем туре 19 октября «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу», «Лидс» днём ранее сыграет в гостях с «Бёрнли».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
