Туфрин — футболистам «Зенита»: вы что делали 45 минут на поле в матче с «Акроном»?

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о причинах потери санкт-петербургским клубом очков в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Есть много факторов, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Акроном». Как говорится, если команда проигрывает, это проблема тренера. Хоть «Зенит» и не проиграл, но у футболистов был недонастрой, в чём тоже заключается работа тренерского штаба. Также многие из игроков мыслями уже были в своих сборных, поэтому решили сыграть вполноги.

Если взять статистику первого тайма, у «Зенита» два удара, из которых один — в створ. Ребят, вы что делали 45 минут на поле?! Выделить даже некого, хотя Глушенков старался. Команде важно обрести стабильность и играть так же, как в последних матчах, чтобы всем нам известный «Зенит» вернулся. К сожалению, такое может и не произойти», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

