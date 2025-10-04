Игрок ЦСКА Лукин: Чалов стал больше забивать. Красавец, работает

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, общается ли с нападающим ПАОКа Фёдором Чаловым, ранее выступавшим в составе красно-синих.

«Общаюсь ли с Чаловым? Да. Федя молодец. Стал больше забивать. Мы очень рады. Красавец, работает. Федя — очень квалифицированный футболист и очень хороший человек, с которым рад поддерживать общение, желаю ему только удачи», — приводит слова Лукина Metaratings.

Чалов является выпускником академии ЦСКА. Он перешёл из московского клуба в греческий ПАОК летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и сделал семь ассистов в 42 встречах во всех соревнованиях.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

