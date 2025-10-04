Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рубин» — «Крылья Советов»: Ходжа забил второй мяч казанцев на 53-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 53-й минуте отличился Велдин Ходжа, ему ассистировал Дардан Шабанхаджай. Счёт открыл Андерсон Арройо на 12-й минуте.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова в гостях уступила «Локомотиву» (0:1), «Крылья Советов» дома проиграли московскому «Динамо» (2:3).

После 10 туров чемпионата России «Рубин» набрал 15 очков и занимает девятое место. Команда Магомеда Адиева заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.