Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол

Деменко: Наиль Умяров входит в топ футболистов сборной России

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко заявил, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров входит в список лучших футболистов сборной России. 25-летний футболист впервые попал в окончательный состав российской национальной команды на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

«Вызов Наиля Умярова в сборную России заслужен. Карпин в любом случае общался с самим футболистом. Cчитаю, что Умяров входит в топ футболистов сборной России. Конечно, у нашей национальной команды хорошая полузащита, но Наиль усилит её, отсюда и вызов», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

