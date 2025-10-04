«Зенит» разгромил «Ростов» в выездном матче женской Суперлиги
Завершился матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). «Зенит» одержал победу со счётом 3:0.
Россия — Суперлига (ж) . 23-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Матейич – 41' 0:2 Поздеева – 82' 0:3 Куропаткина – 89'
Первый гол в матче забила нападающая «Зенита» Нина Матейич на 41-й минуте. Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитница Анастасия Поздеева и защитница Вероника Куропаткина.
«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 11 очков за 22 матча. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 48 очков. На первом месте находится московский «Спартак», у которого 54 очка после 20 матчей.
