Леонид Туфрин: нужно сказать спасибо Дзюбе за очко, а не футболистам «Зенита»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о незабитом пенальти нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+5-й минуте матча с сине-бело-голубыми в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась со счётом 1:1.

«Дзюба неспециально не реализовал пенальти — он хотел бить наверняка, поэтому бил под перекладину. Однако немного не получилось, сказались усталость, возраст, нервозность и ответственность. В данном случае нужно сказать спасибо Дзюбе за очко, а не футболистам «Зенита», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на третьей строчке.

