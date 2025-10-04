Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Локомотив: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ 2025/2026, 4 октября

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Стартовые составы команд.

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Погостнов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» со счётом 3:2, а подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Рубина» (1:0).

