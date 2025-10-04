«Рубин» победил «Крылья Советов» с дебютным голом новичка в 11-м туре РПЛ

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты клуба из столицы Татарстана.

На 19-й минуте гол забил летний новичок «Рубина» Андерсон Арройо. Для колумбийца этот гол стал дебютным в России. На 53-й минуте полузащитник Велдин Ходжа удвоил преимущество хозяев поля.

«Рубин» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке. В активе самарцев 12 очков в 11 встречах.