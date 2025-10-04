Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рубин — Крылья Советов, результат матча 4 октября 2025, счет 2:0, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Рубин» победил «Крылья Советов» с дебютным голом новичка в 11-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты клуба из столицы Татарстана.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

На 19-й минуте гол забил летний новичок «Рубина» Андерсон Арройо. Для колумбийца этот гол стал дебютным в России. На 53-й минуте полузащитник Велдин Ходжа удвоил преимущество хозяев поля.

«Рубин» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке. В активе самарцев 12 очков в 11 встречах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
