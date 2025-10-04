Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфрин: Соболев намного ниже по уровню и классу, чем Тамерлан Мусаев

Туфрин: Соболев намного ниже по уровню и классу, чем Тамерлан Мусаев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин после матча петербуржцев с Акроном (1:1) сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева и его коллегу по амплуа Тамерлана Мусаева из ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Мне лично Соболев вообще не нравится. «Зенит» — не его команда, он не может играть в тот футбол, в который иногда играет «Зенит». Это тяжёлый и малоповоротливый нападающий, Александр не всегда читает ситуацию, как и Кассьерра. Это тоже невеликий форвард, но он часто оказывается на добивании. Соболев не заиграет в стане питерцев.

Взять того же Тамерлана Мусаева, который старается, двигается и всегда заряжен. Если сравнивать его с Соболевым, можно сказать, что это футболисты разного уровня. Александр намного ниже по классу», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Туфрин — футболистам «Зенита»: вы что делали 45 минут на поле в матче с «Акроном»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android