Туфрин: Соболев намного ниже по уровню и классу, чем Тамерлан Мусаев

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин после матча петербуржцев с Акроном (1:1) сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева и его коллегу по амплуа Тамерлана Мусаева из ЦСКА.

«Мне лично Соболев вообще не нравится. «Зенит» — не его команда, он не может играть в тот футбол, в который иногда играет «Зенит». Это тяжёлый и малоповоротливый нападающий, Александр не всегда читает ситуацию, как и Кассьерра. Это тоже невеликий форвард, но он часто оказывается на добивании. Соболев не заиграет в стане питерцев.

Взять того же Тамерлана Мусаева, который старается, двигается и всегда заряжен. Если сравнивать его с Соболевым, можно сказать, что это футболисты разного уровня. Александр намного ниже по классу», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.