«Лилль» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 7-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лилль» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Лилль» уступил «Лиону» со счётом 0:1, а парижская команда победила «Осер» со счётом 2:0.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В сезоне-2024/2025 подопечные Луиса Энрике набрали 84 очка в минувшем сезоне. «Лилль» с 60 очками расположился на пятой строчке.

