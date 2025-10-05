Скидки
Главная Футбол Новости

Лилль — ПСЖ: во сколько начало матча 7-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Лилль» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 7-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лилль» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
В минувшем туре «Лилль» уступил «Лиону» со счётом 0:1, а парижская команда победила «Осер» со счётом 2:0.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В сезоне-2024/2025 подопечные Луиса Энрике набрали 84 очка в минувшем сезоне. «Лилль» с 60 очками расположился на пятой строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
