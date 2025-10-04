«Манчестер Юнайтед» переиграл «Сандерленд» в 7-м туре АПЛ

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Мэйсон Маунт открыл счёт на восьмой минуте, Беньямин Шешко на 31-й минуте удвоил преимущество команды.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 11 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 19 октября сыграют в гостях с «Ливерпулем», «чёрные коты» 18 октября примут на своём поле «Вулверхэмптон».