Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
Манчестер Юнайтед — Сандерленд, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:0, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Сандерленд» в 7-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Маунт – 8'     2:0 Шешко – 31'    

Мэйсон Маунт открыл счёт на восьмой минуте, Беньямин Шешко на 31-й минуте удвоил преимущество команды.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 11 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 19 октября сыграют в гостях с «Ливерпулем», «чёрные коты» 18 октября примут на своём поле «Вулверхэмптон».

