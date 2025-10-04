Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Футбол Новости

Юрий Сёмин близок к назначению в «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси — источник

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может возобновить карьеру. Как сообщает издание Football.by, в услугах 78-летнего специалиста заинтересован белорусский клуб «МЛ Витебск». По данным источника, прибытие тренера на переговоры должно состояться в начале следующей недели.

Ранее «МЛ Витебск» отправил в отставку белорусского тренера Александра Шагойко, с которым клуб потерпел четыре поражения подряд. Ожидается, что дебют Сёмина во главе клуба произойдёт уже 26 октября в дерби с командой «Витебск», которую возглавляет Сергей Гуренко.

Последней командой в тренерской карьере Сёмина остаётся «Ростов». Специалист возглавлял команду с августа по сентябрь 2021 года. «МЛ Витебск» занимает первое место в чемпионате Беларуси с 52 очками в 24 матчах.

