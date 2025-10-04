«Арсенал» победил «Вест Хэм Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс.

Деклан Райс на 38-й минуте вывел «канониров» вперёд, Букайо Сака на 67-й минуте реализовал пенальти.

После этой встречи «Арсенал» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с четырьмя очками находится на 19-й строчке.

В следующем туре «канониры» 18 октября сыграют в гостях с «Фулхэмом», «молотобойцы» 20 октября примут на своём поле «Брентфорд».