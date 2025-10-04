Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:0, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Арсенал» победил «Вест Хэм Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Комментарии

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Райс – 38'     2:0 Сака – 67'    

Деклан Райс на 38-й минуте вывел «канониров» вперёд, Букайо Сака на 67-й минуте реализовал пенальти.

После этой встречи «Арсенал» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с четырьмя очками находится на 19-й строчке.

В следующем туре «канониры» 18 октября сыграют в гостях с «Фулхэмом», «молотобойцы» 20 октября примут на своём поле «Брентфорд».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Гол и пас Кудуса помогли «Тоттенхэму» обыграть «Лидс» в матче 7-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android