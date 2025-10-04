Скидки
Сёмин отреагировал на информацию о возможном назначении в «МЛ Витебск»

Сёмин отреагировал на информацию о возможном назначении в «МЛ Витебск»
Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо», сборной России и ряда других команд Юрий Сёмин отреагировал на слухи о своём возможном назначении в клуб «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси.

«Ничего не могу сказать об этом. Первый раз слышу (смеётся). Тут не о чем говорить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «МЛ Витебск» с 52 очками после 24 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Беларуси.

Последним местом работы Сёмина на данный момент является «Ростов», который российский специалист покинул в 2021 году.

