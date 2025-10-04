Скидки
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Ахмат»: Джон Кордоба открыл счёт после ввода мяча из аута на 15-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    

На 15-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт, получив мяч после вброса из-за боковой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 10 проведённых матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «горожан» 20 набранных очков. Отставание действующего чемпиона страны от лидера текущего сезона ЦСКА составляет одно очко. «Ахмат» с 15 набранными очками в первой трети сезона занимает девятое место.

