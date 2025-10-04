Игрок «Зенита» Педро: в первые 15 минут матча с «Акроном» мы показывали отменный футбол

Бразильский вингер «Зенита» Педро поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

— Педро, с одной стороны, первый гол в сезоне и звание лучшего игрока матча, с другой — итоговая ничья. Какие эмоции сейчас внутри?

— Счастлив, что смог забить и получить первую индивидуальную награду, но от результата очень грустно — совсем не то, чего хотели. К сожалению, хозяевам удалось отыграться, а мы не воспользовались многочисленными шансами, чтобы увеличить преимущество. Создавали моменты, однако не реализовывали их. Сейчас нужно настроить фокус, перевести дух — понять, в чём мы должны прибавить и что улучшить, чтобы вернуться сильнее и больше не терять очки.

— Голевая атака «Зенита» получилась очень красивой. Как она выглядела вашими глазами?

— Это была отличная комбинация, каждый сработал на пятёрку! Мяч был доставлен Венделу, он здорово прострелил в штрафную, я ворвался в свободную зону и замкнул. Очень рад, что удар вышел сильным и точным.

— Почему не удалось развить успех после того, как вы открыли счёт?

— Считаю, что в первые 15 минут мы показывали отменный футбол, очень хорошо действовали. Пропущенный мяч немного деморализовал нас. Повторюсь, после перерыва было множество возможностей решить исход встречи в нашу пользу. Очень жаль, что их упустили. Но думаю, провели неплохой матч — да, отличиться второй раз так и не смогли, хотя играли здорово, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».