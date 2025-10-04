Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вячеслав Даев: ЦСКА будет тяжеловато бороться за чемпионство в этом сезоне

Вячеслав Даев: ЦСКА будет тяжеловато бороться за чемпионство в этом сезоне
Российский тренер Вячеслав Даев высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в воскресенье, 5 октября. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Жду от матча ЦСКА — «Спартак» бескомпромиссного футбола и игры на победу от обеих команд. Должна быть очень интересная и весёлая встреча. Действительно, начинает казаться, что «Спартаку» играть легче, когда Станкович сидит на трибуне. Он ведёт себя очень эмоционально, поэтому во многом мешает ребятам проявить себя. Однозначно, в дерби будет накал, градус эмоций и несогласие с судейскими решениями. То есть со стороны Станковича опять было бы недовольство, он точно бы получил жёлтую карточку.

В таких матчах неважно, на каком месте находится команда. Однако лидерство армейцев — заслуга тренерского штаба и футболистов. В команде молодые и амбициозные игроки, у которых большая часть идей получается, они достигают результата. Молодцы! Мне кажется, им будет тяжеловато бороться за чемпионство в этом сезоне, хотя у нас достаточно ровный чемпионат. Каждая команда способна допустить осечку, поэтому другие клубы подтягиваются. Вот «Зенит» оступился в матче с «Акроном». Тот же «Краснодар» теряет очки. Если ЦСКА продолжит так же ровно, может побороться», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

