Главная Футбол Новости

Максим Деменко: по качеству игры ЦСКА смотрится лучше «Спартака»

Максим Деменко: по качеству игры ЦСКА смотрится лучше «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Для любого болельщика матчи между ЦСКА и «Спартаком» вызывают огромный ажиотаж. На сегодняшний день обе команды могут преподнести сюрпризы, поэтому сложно говорить, кто сильнее. По турнирной таблице и качеству игры ЦСКА смотрится немного лучше, но в таких дерби может произойти что угодно.

Не стал бы уделять много внимания тому, что «Спартак» побеждает без Станковича. Тренирует и готовит команду он. Возможно, пока команде фартит, однако надо смотреть, что будет дальше», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

