Максим Деменко: по качеству игры ЦСКА смотрится лучше «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоится 5 октября.

«Для любого болельщика матчи между ЦСКА и «Спартаком» вызывают огромный ажиотаж. На сегодняшний день обе команды могут преподнести сюрпризы, поэтому сложно говорить, кто сильнее. По турнирной таблице и качеству игры ЦСКА смотрится немного лучше, но в таких дерби может произойти что угодно.

Не стал бы уделять много внимания тому, что «Спартак» побеждает без Станковича. Тренирует и готовит команду он. Возможно, пока команде фартит, однако надо смотреть, что будет дальше», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.