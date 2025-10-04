«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 октября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Ачимпонг, Бадьяшиль, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандеас, Гарначо, Педро.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Исак, Мак Аллистер, Салах, Брэдли, Гакпо, Гравенберх.

После шести туров чемпионата Англии «Ливерпуль» под руководством Арне Слота набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Челси» Энцо Марески заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

В прошлом туре «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях проиграв «Кристал Пэлас» (1:2). «Челси» дома уступил «Брайтону» (1:3).