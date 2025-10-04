Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Ливерпуль, стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ, 4 октября 2025

«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Ачимпонг, Бадьяшиль, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандеас, Гарначо, Педро.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Исак, Мак Аллистер, Салах, Брэдли, Гакпо, Гравенберх.

После шести туров чемпионата Англии «Ливерпуль» под руководством Арне Слота набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Челси» Энцо Марески заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

В прошлом туре «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях проиграв «Кристал Пэлас» (1:2). «Челси» дома уступил «Брайтону» (1:3).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Челси» против «Ливерпуля», итальянская классика и испытание «Реала». Топ-матчи выходных
Рейтинг
«Челси» против «Ливерпуля», итальянская классика и испытание «Реала». Топ-матчи выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android