Футбол

Челси — Ливерпуль, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:1, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Ливерпулем», забив в компенсированное время
Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

Мойсес Кайседо на 14-й минуте вывел лондонцев вперёд, Коди Гакпо сравнял счёт на 63-й минуте. Эстевао на 90+5-й минуте забил победный гол.

После этой встречи «Челси» с 11 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке. Первое место занимает «Арсенал» (16).

В следующем туре «синие» 18 октября сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «красные» 19 октября встретятся дома с «Манчестер Юнайтед».

