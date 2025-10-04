Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Ливерпулем», забив в компенсированное время

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор.

Мойсес Кайседо на 14-й минуте вывел лондонцев вперёд, Коди Гакпо сравнял счёт на 63-й минуте. Эстевао на 90+5-й минуте забил победный гол.

После этой встречи «Челси» с 11 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке. Первое место занимает «Арсенал» (16).

В следующем туре «синие» 18 октября сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «красные» 19 октября встретятся дома с «Манчестер Юнайтед».