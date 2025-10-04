«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» не выявили победителя в матче 6-го тура Бундеслиги

Завершён матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд). В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия).

Кристоф Баумгартнер на седьмой минуте вывел гостей вперёд, Ян Коуто на 23-й минуте забил ответный гол.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 13 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре чёрно-жёлтые 18 октября сыграют в гостях с «Баварией», «быки» в тот же день примут на своём поле «Гамбург».