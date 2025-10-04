Первый тренер Соболева: Александр не хуже Тамерлана Мусаева в сборной России

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о невключении нападающего в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре. Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев в заявку вошёл.

«Что касается вызова в сборную России, считаю, что Соболев не хуже Мусаева, однако это выбор Карпина. Но и «Зениту» с Соболевым нужна эта пауза на матчи сборных, чтобы встряхнуться и отойти от РПЛ. Сейчас в национальной команде он точно не сыграет в одном матче, потому что там два состава. Если во второй игре выйдет в старте, хорошо, однако если на замену, потеряет тонус. Обычно после сборной у футболистов спад. Ничего страшного, что Александр не поехал в сборную России на товарищеские игры», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Соболев выступает за «Зенит» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего три гола и результативная передача в 10 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.