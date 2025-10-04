Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Соболева: Александр не хуже Тамерлана Мусаева в сборной России

Первый тренер Соболева: Александр не хуже Тамерлана Мусаева в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о невключении нападающего в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре. Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев в заявку вошёл.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается вызова в сборную России, считаю, что Соболев не хуже Мусаева, однако это выбор Карпина. Но и «Зениту» с Соболевым нужна эта пауза на матчи сборных, чтобы встряхнуться и отойти от РПЛ. Сейчас в национальной команде он точно не сыграет в одном матче, потому что там два состава. Если во второй игре выйдет в старте, хорошо, однако если на замену, потеряет тонус. Обычно после сборной у футболистов спад. Ничего страшного, что Александр не поехал в сборную России на товарищеские игры», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Соболев выступает за «Зенит» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего три гола и результативная передача в 10 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Александр и Елена Соболевы провели гендер-пати у «Газпром Арены». Видео
Истории
Александр и Елена Соболевы провели гендер-пати у «Газпром Арены». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android