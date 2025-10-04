«Байер» переиграл «Унион» в матче 6-го тура Бундеслиги

Завершён матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» (Леверкузен) и «Унион» (Берлин). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт (Таллихтенберг).

Эрнест Поку открыл счёт на 33-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Кофане на 49-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой встречи «Байер» с 11 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Унион» с семью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «аспириновые» 18 октября сыграют в гостях с «Майнцем», «железные» 17 октября примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.