Главная Футбол Новости

Байер — Унион, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:0, 6-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Байер» переиграл «Унион» в матче 6-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» (Леверкузен) и «Унион» (Берлин). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт (Таллихтенберг).

Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Поку – 33'     2:0 Кофане – 49'    

Эрнест Поку открыл счёт на 33-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Кофане на 49-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой встречи «Байер» с 11 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Унион» с семью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «аспириновые» 18 октября сыграют в гостях с «Майнцем», «железные» 17 октября примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
