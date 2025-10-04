Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Ахмат»: Мелкадзе не реализовал пенальти на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающмй «Ахмата» Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти на 45-й минуте. С ударом справился голкипер «быков» Станислав Агкацев.

После 10 проведённых матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «горожан» 20 набранных очков. Отставание действующего чемпиона страны от лидера текущего сезона ЦСКА составляет одно очко. «Ахмат» с 15 набранными очками в первой трети сезона занимает девятое место.