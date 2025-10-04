Тормена вынес мяч из пустых ворот и ударился о штангу, игрок получил травму и был заменён

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил травму и был заменён на 30-й минуте матча. Бразилец вынес мяч из пустых ворот после удара нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе. Вместо Тормены на поле появился его соотечественник Жубал.

Фото: Кадр из трансляции

После 10 проведённых матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «горожан» 20 набранных очков. Отставание действующего чемпиона страны от лидера текущего сезона ЦСКА составляет одно очко. «Ахмат» с 15 набранными очками в первой трети сезона занимает девятое место.