Александр Канищев: Дзюба слишком сильно хотел забить «Зениту» и перегорел

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев оценил игру петербуржцев с «Акроном» (1:1) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ничья «Зенита» с «Акроном» не вызывает разочарования, в этом нет ничего удивительного. Петербургская команда находится на таком уровне, что один матч может сыграть ярко, а все остальные провалить. Считаю, что у «Зенита» есть проблемы внутри команды с точки зрения взаимопонимания и баланса — в коллективе что-то не то. Для «Зенита» ничьи с такими командами сродни поражению.

Что касается незабитого пенальти Дзюбы, он слишком сильно хотел забить «Зениту» и перегорел. С его опытом мог забить более расчётливо, но так бывает», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.