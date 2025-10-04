Александр Канищев: Дзюба слишком сильно хотел забить «Зениту» и перегорел
Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев оценил игру петербуржцев с «Акроном» (1:1) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
«Ничья «Зенита» с «Акроном» не вызывает разочарования, в этом нет ничего удивительного. Петербургская команда находится на таком уровне, что один матч может сыграть ярко, а все остальные провалить. Считаю, что у «Зенита» есть проблемы внутри команды с точки зрения взаимопонимания и баланса — в коллективе что-то не то. Для «Зенита» ничьи с такими командами сродни поражению.
Что касается незабитого пенальти Дзюбы, он слишком сильно хотел забить «Зениту» и перегорел. С его опытом мог забить более расчётливо, но так бывает», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
