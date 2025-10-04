Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Волга Ульяновск, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:1, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» победил «Волгу» Ульяновск в 13-м туре Первой лиги, Пуси оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Силантьев из Самары. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Пуси – 16'     1:1 Умников – 21'     2:1 Пуси – 42'    

На 16-й минуте нападающий «Факела» Белайди Пуси открыл счёт в матче. На 21-й минуте полузащитник гостей Михаил Умников восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Пуси ударом с пенальти вновь вывел свою команду вперёд.

«Факел» довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Ульяновская «Волга» опустилась на 14-ю строчку, у команды 12 очков в 13 встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android