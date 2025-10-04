«Факел» победил «Волгу» Ульяновск в 13-м туре Первой лиги, Пуси оформил дубль

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Силантьев из Самары. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 16-й минуте нападающий «Факела» Белайди Пуси открыл счёт в матче. На 21-й минуте полузащитник гостей Михаил Умников восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Пуси ударом с пенальти вновь вывел свою команду вперёд.

«Факел» довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Ульяновская «Волга» опустилась на 14-ю строчку, у команды 12 очков в 13 встречах.