Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Бавария, результат матча 4 октября 2025, счёт 0:3, 6-й тур чемпионата Германии 2025/2026

Дубль Диаса помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в матче 6-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Бавария» (Мюнхен). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Диас – 1'     0:2 Кейн – 27'     0:3 Диас – 84'    

Луис Диас вывел гостей вперёд на первой минуте, Гарри Кейн на 27-й минуте удвоил преимущество команды. Диас на 84-й минуте оформил дубль.

После этой встречи «Айнтрахт» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 18 очками.

В следующем туре «Айнтрахт» 19 октября сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Бавария» 18 октября примет на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» не выявили победителя в матче 6-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android