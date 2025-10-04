Дубль Диаса помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в матче 6-го тура Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Бавария» (Мюнхен). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт.

Луис Диас вывел гостей вперёд на первой минуте, Гарри Кейн на 27-й минуте удвоил преимущество команды. Диас на 84-й минуте оформил дубль.

После этой встречи «Айнтрахт» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 18 очками.

В следующем туре «Айнтрахт» 19 октября сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Бавария» 18 октября примет на своём поле дортмундскую «Боруссию».