Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чайка — Родина, результат матча 4 октября 2025, счёт 0:0, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Чайка» и «Родина» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и московская «Родина». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь набранных очков после 13 сыгранных матчей. «Родина», в свою очередь, набрала 20-е очко в сезоне. Столичный клуб располагается на шестой строчке в таблице. 13-й тур Первой лиги завершится в понедельник, 6 октября.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android