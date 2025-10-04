«Чайка» и «Родина» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и московская «Родина». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь набранных очков после 13 сыгранных матчей. «Родина», в свою очередь, набрала 20-е очко в сезоне. Столичный клуб располагается на шестой строчке в таблице. 13-й тур Первой лиги завершится в понедельник, 6 октября.