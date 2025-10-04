Скидки
Губерниев: Умяров заслужил вызов в сборную России, он хороший футболист

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о включении полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре. Ранее 25-летний опорник не вызывался в национальную команду.

«Умяров хороший футболист. Вызов в сборную заслужил. Другой сборной у нас нет, других матчей у нас тоже. РФС — молодцы, что пытаются сохранить и даже преумножить в этих условиях институт сборных. Мы пользуемся тем, что имеем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. В текущем сезоне в активе полузащитника 12 матчей и три результативные передачи в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

