«Марсель» разгромил «Метц» и вышел на первое место в Лиге 1

Завершён матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Метц» и «Марсель». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали провансальцы. Встреча состоялась на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен).

Игор Пайшао вывел гостей вперёд на 51-й минуте, Мэттью О'Райли на 69-й минуте удвоил преимущество команды, Амин Гуири на 77-й минуте забил третий мяч провансальцев.

После этой встречи «Метц» с двумя очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Франции, «Марсель» находится на первой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Метц» 19 октября сыграет в гостях с «Тулузой», «Марсель» 18 октября примет на своём поле «Гавр».