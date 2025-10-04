Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Ахмат, результат матча 4 октября 2025, счёт 2:0, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» одолел «Ахмат» в матче РПЛ с победным голом Кордобы, пенальти и удалением
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

На 15-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче. На 31-й минуте защитник «быков» Диего Коста удвоил преимущество своей команды ударом головой. На 45+1-й минуте вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил удар форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе с пенальти. На 85-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в челюсть капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ с 23 очками в 11 играх. У ЦСКА 21 очко и один матч в запасе. «Ахмат» остался с 15 очками в активе, грозненцы располагаются на девятой строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огненный тайм в дерби! «Динамо» перевернуло игру за четыре минуты. LIVE
Live
Огненный тайм в дерби! «Динамо» перевернуло игру за четыре минуты. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android