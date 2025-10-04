«Краснодар» одолел «Ахмат» в матче РПЛ с победным голом Кордобы, пенальти и удалением

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 15-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче. На 31-й минуте защитник «быков» Диего Коста удвоил преимущество своей команды ударом головой. На 45+1-й минуте вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил удар форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе с пенальти. На 85-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в челюсть капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ с 23 очками в 11 играх. У ЦСКА 21 очко и один матч в запасе. «Ахмат» остался с 15 очками в активе, грозненцы располагаются на девятой строчке.