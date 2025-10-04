Тренер «Динамо» Карпин рассказал, в каких компонентах игры опасен «Локомотив»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Помимо этого, специалист оценил уровень игры полузащитника Антона Миранчука. Встреча состоится сегодня, 4 октября.

— Насколько вы довольны Антоном Миранчуком? Насколько он может ещё прибавить?

— Сейчас он делает, что мы и ожидали от него, поэтому чего‑то сверхъестественного не делает. Надеемся, будет прибавлять ещё.

— Чем опасен нынешний «Локомотив»?

— Очень многим опасен. И быстрым переходом из обороны в атаку, и стандартами, и много играют в штрафную, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.