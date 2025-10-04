Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Карпин рассказал, в каких компонентах игры опасен «Локомотив»

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Помимо этого, специалист оценил уровень игры полузащитника Антона Миранчука. Встреча состоится сегодня, 4 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'    

— Насколько вы довольны Антоном Миранчуком? Насколько он может ещё прибавить?
— Сейчас он делает, что мы и ожидали от него, поэтому чего‑то сверхъестественного не делает. Надеемся, будет прибавлять ещё.

— Чем опасен нынешний «Локомотив»?
— Очень многим опасен. И быстрым переходом из обороны в атаку, и стандартами, и много играют в штрафную, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

Главная причина преображения «Динамо». Как же Карпину не хватало Миранчука!
