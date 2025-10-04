Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
«Я ошарашен». Александр Мостовой — о ничьей «Зенита» с «Акроном»

«Я ошарашен». Александр Мостовой — о ничьей «Зенита» с «Акроном»
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Ничья между «Акроном» и «Зенитом» очень удивила. Не смог посмотреть матч из-за мероприятия, но был уверен, что «Зенит» выиграет. Когда увидел, что счёт 1:1, да и ещё Дзюба не забил, был ошарашен. В шоке от статистики, которая была не в пользу «Зенита». В лишний раз убеждаюсь, что питерцы вроде набирают и наверху, но рядом ещё и другие топ-клубы. Что касается незабитого мяча Дзюбы, можно сказать, Артём подумал, что это очко пригодится «Зениту», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

