«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ после возвращения Черчесова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов потерпел первое поражение с момента возвращения в Мир Российскую Премьер-Лигу в матче 11-го тура с «Краснодаром» (0:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

На 15-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче. На 31-й минуте защитник «быков» Диего Коста удвоил преимущество своей команды ударом головой. На 45+1-й минуте вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил удар форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе с пенальти. На 85-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в челюсть капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа текущего года. В первых семи матчах РПЛ с новым тренером клуб из столицы Чечни одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.