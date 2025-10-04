Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:45 Мск
«Жалко, могли выиграть». Вратарь «Акрона» Васютин — о ничьей с «Зенитом»

«Жалко, могли выиграть». Вратарь «Акрона» Васютин — о ничьей с «Зенитом»
Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин прокомментировал ничью в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Готовились, понимали, как они играют. Чуть‑чуть в перерыве сделали коррективы, стало лучше получаться. Жалко, могли выиграть. Но ничего, бывает, набрали важное очко. Сейчас непростой период. Тем не менее одно очко — всё равно движение вперед», — сказал Васютин в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» с восемью очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 20 очками находится на третьей строчке.

