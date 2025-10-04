Губерниев: Челестини был тёмной лошадкой, но пришёлся ко двору в ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил прогресс молодых футболистов в ЦСКА, а также высказался о роли нового главного тренера команды Фабио Челестини.

«Не удивлён, что в ЦСКА растут люди. ЦСКА — та команда вместе с «Локомотив», кстати, где молодёжь очень здорово подрастает. Пополитов — парень хороший, знаю его. Челестини был тёмной лошадкой, но тем не менее пришёлся ко двору. При нём раскрываются таланты, футболистов он знает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Челестини возглавил ЦСКА перед стартом текущего сезона, сменив в этой роли сербского специалиста Марко Николича. 18-летний вингер Глеб Пополитов перешёл в ЦСКА из «Чайки» в сентябре 2025-го и уже дебютировал за клуб.