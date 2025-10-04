Скидки
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Канищев: критика в адрес Соболева заслуженна — он явно выпадает из командной игры «Зенита»

Канищев: критика в адрес Соболева заслуженна — он явно выпадает из командной игры «Зенита»
Аудио-версия:
Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев раскритиковал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Критика в адрес Соболева заслуженна. Она не должна быть столь категоричной, но Александр явно выпадает из командной игры «Зенита». Упорство, с которым ставит его в состав тренерский штаб, достойно лучшего применения. С самого начала говорил, Соболев — не зенитовский футболист, он не соответствует уровню. Александр хороший, старательный и честолюбивый футболист, но не вписывается в эту историю», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на счету нападающего 10 матчей в РПЛ, в которых он отметился тремя мячами и одной голевой передачей.

