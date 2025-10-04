Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» Москва — «Локомотив»: Батраков вернул равенство на табло на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На данный момент счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алексей Батраков на 43-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Ранее, на первой минуте, Данил Пруцев вывел красно-зелёных вперёд. На 23-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 27-й минуте Бителло обеспечил преимущество хозяев поля.

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» со счётом 3:2, а подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Рубина» (1:0).