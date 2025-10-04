Дзюба стал первым игроком, не забившим дважды с пенальти в РПЛ-2025/2026
Форвард «Акрона» Артём Дзюба стал первым футболистом, который дважды не реализовал пенальти в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. На 90+5-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) нападающий не смог реализовать пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
Дзюба бил с пенальти четыре раза в текущем сезоне. Ранее экс-форвард сборной России не реализовал попытку в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (4:0). На 57-й минуте той игры с ударом Дзюбы справился вратарь Максим Рудаков.
Всего в сезоне-2025/2026 Артём Дзюба принял участие в 11 матчах РПЛ. На счету 37-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи.
