Дзюба стал первым игроком, не забившим дважды с пенальти в РПЛ-2025/2026

Форвард «Акрона» Артём Дзюба стал первым футболистом, который дважды не реализовал пенальти в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. На 90+5-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) нападающий не смог реализовать пенальти.

Дзюба бил с пенальти четыре раза в текущем сезоне. Ранее экс-форвард сборной России не реализовал попытку в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (4:0). На 57-й минуте той игры с ударом Дзюбы справился вратарь Максим Рудаков.

Всего в сезоне-2025/2026 Артём Дзюба принял участие в 11 матчах РПЛ. На счету 37-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи.