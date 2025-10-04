Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Кремонезе, результат матча 4 октября 2025, счёт 4:1, 6-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромно победил «Кремонезе» в матче 6-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 1
Кремонезе
Кремона
1:0 Мартинес – 6'     2:0 Бонни – 38'     3:0 Димарко – 55'     4:0 Барелла – 57'     4:1 Бонаццоли – 87'    

Уже на шестой минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. Гол защитника Федерико Димарко на 12-й минуте был отменён после вмешательства VAR. На 38-й минуте нападающий Анж-Йоан Бонни удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Димарко довёл счёт до крупного. На 57-й минуте полузащитник Николо Барелла забил четвёртый гол «Интера». На 87-й минуте нападающий «Кремонезе» Федерико Бонаццоли отыграл один мяч.

Таким образом, «Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и поднялся на первое место в таблице Серии А. Столько же очков у «Милана», «Наполи» и «Ромы», которые в 6-м туре ещё не играли. «Кремонезе» с девятью очками в шести встречах занимает восьмое место.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
