«Интер» разгромно победил «Кремонезе» в матче 6-го тура Серии А

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Уже на шестой минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. Гол защитника Федерико Димарко на 12-й минуте был отменён после вмешательства VAR. На 38-й минуте нападающий Анж-Йоан Бонни удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Димарко довёл счёт до крупного. На 57-й минуте полузащитник Николо Барелла забил четвёртый гол «Интера». На 87-й минуте нападающий «Кремонезе» Федерико Бонаццоли отыграл один мяч.

Таким образом, «Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и поднялся на первое место в таблице Серии А. Столько же очков у «Милана», «Наполи» и «Ромы», которые в 6-м туре ещё не играли. «Кремонезе» с девятью очками в шести встречах занимает восьмое место.