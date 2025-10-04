Губерниев: если Захарян будет играть хорошо — попадёт в сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в окончательную заявку сборной России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Ранее футболист был включён в расширенный список национальной команды.

«Захарян пусть дальше играет за «Реал Сосьедад». Будет играть хорошо — попадёт в сборную. Сейчас мы же ещё пока не отбираемся на чемпионат мира, правда? Захарян, в отличие от большинства из тех, кто играет сборной, выступает в Европе. Плохо или хорошо, но он рискнул и пытается удержаться на плаву, во многом у него это получается в серьёзном чемпионате и в неплохой команде», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Большую часть сезона-2024/2025 россиянин пропустил из-за повреждений. В текущем сезоне воспитанник «Динамо» шесть раз попадал в заявку команды на матчи Ла Лиги, но на поле провёл лишь 48 минут — по 24 в двух встречах.