Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ошибается VAR в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой. Что увидел Левников по ракурсам Иванова, не знаю. Конечно, никакого 11-метрового тут нет. Защитник «Динамо» Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В концовке первого тайма Левников назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол защитника Хуана Хосе Касереса на форварде Александре Руденко. Пенальти реализовал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.