Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Аудио-версия:
Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Ошибается VAR в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой. Что увидел Левников по ракурсам Иванова, не знаю. Конечно, никакого 11-метрового тут нет. Защитник «Динамо» Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В концовке первого тайма Левников назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол защитника Хуана Хосе Касереса на форварде Александре Руденко. Пенальти реализовал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

Крышесносный матч в РПЛ! «Динамо» и «Локо» забили восемь мячей на двоих
